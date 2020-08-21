Политика
Газета.RuГенпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
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Хоккей
Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ
"Даллас" вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбив в первом раунде "Калгари".
РИА Новости 01:50
Общество
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Российская газета 00:35
Общество
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты
Крупнейшие российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты почти в два раза.
Lenta.ru 01:35
Политика
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Известия вчера в 17:12
Политика
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском вчера в 17:55
Космос
Сверхновая Кеплера продолжает расширяться спустя 400 лет после взрыва
Группа астрономов использовала изображения сверхновой, полученные рентгеновской обсерваторией Чандра в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2016 годах.
Машины и Механизмы вчера в 12:48
Наука
Способность замороженных продуктов разносить коронавирус подтвердилась
MedikForum.ru вчера в 11:44
Игры
Боевые жабы вернулись: Опубликован релизный трейлер Battletoads
Компания Microsoft представила релизный трейлер перезапуска серии Battletoads, который доступен на Xbox One и PC.
Srnsk вчера в 17:02
Происшествия
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
Политическая Экспертиза вчера в 09:31
Общество
В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть
Ранее ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях.
РИА Новости 02:49
Политика
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru 01:19
Политика
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.
Интерфакс вчера в 07:24
Общество
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
Известия вчера в 19:14
Экономика
Банки стали активнее переманивать заемщиков у конкурентов
Снижение ставок по рефинансированию потребкредитов в основном распространяется не на собственных заемщиков, а на клиентов конкурентов, следует из ответов кредитных организаций на вопросы РБК.
РБК вчера в 23:00
Политика
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК 02:28
Общество
ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН.
РБК 02:50
Общество
Алексей Бирюлин стал самым богатым чиновником в мэрии Екатеринбурга
Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин стал самым богатым чиновником в мэрии в 2019 году.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:48
Происшествия
В Москве начали задерживать участников пикетов в поддержку Навального
РБК вчера в 14:05
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин.
Известия вчера в 19:41
Политика
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Лидер Франции сообщил об этом журналистам, отметив, что обсудил случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Evo-rus.com 01:01
Наука
Названа причина повторного заражения коронавирусом
Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell.
РИА Новости 02:14
Происшествия
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Lenta.ru вчера в 14:57
Происшествия
Пожар в здании ресторана в Петербурге ликвидировали
Пожар, возникший в здании ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга на площади 700 кв. метров, ликвидирован.
ТАСС 01:33
Кино
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд
Sostav.ru 19 августа в 23:20
Шоу-бизнес
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Похороны заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой пройдут на Троекуровском кладбище в четверг, прощание состоится в большом зале похоронного дома «Троекурово».
РИАМО 19 августа в 18:00
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что ее мать первая собиралась подать на развод с Бари Алибасовым
Вокруг ТВ вчера в 12:12
Политика
В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости
Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.
РИА Новости вчера в 23:43