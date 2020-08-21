Политика

Газета.RuГазета.RuГенпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
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Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

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