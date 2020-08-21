Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Против отмены смертной казни Царнаева выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Федеральное правительство Соединенных Штатов должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

РБК20:39
Российская газета

Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Российская газета19:39
Lenta.ru

В США захотели добиться смертной казни для Царнаева

Lenta.ru19:55
Эхо Москвы

Минюст США будет добиваться смертной казни для Джохара Царнаева

Эхо Москвы20:12
Известия

Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Известия19:37
ТАСС

Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву

ТАСС19:24
Газета.Ru

Минюст США вновь потребует смертной казни Царнаева

Газета.Ru19:02

Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого

Китайским ученым, исследующим окаменелые останки динозавров, удалось обнаружить скелет пятиметрового ихтиозавра, с высокой степенью вероятности погибшего, подавившись талаттозавром, размером в четыре метра.
Ученые нашли скелет одного динозавра внутри другого
ТК Звезда20:36

На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
ТАСС17:15

В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

Вечером 18 августа в Хабаровске за получение взятки в размере 1,5 млн рублей задержан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, сообщает «АиФ-Дальинформ».
АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
163

«Ъ»: Минэнерго планирует снизить «перекрестку» в электросетях на 60% за 15 лет

Министерство энергетики России подготовило проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, где предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей.
ТАСС20:04

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
3

Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
РБКвчера в 20:24
52

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
РИА Новостивчера в 12:14
331