Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
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Против отмены смертной казни Царнаева выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Федеральное правительство Соединенных Штатов должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.В источнике
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