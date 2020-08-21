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РБК
РБК

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Против отмены смертной казни Царнаева выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Федеральное правительство Соединенных Штатов должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.В источнике
С чего всё началось
Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press
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Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева

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ТАСС

Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву

ТАСС19:24
Lenta.ru

В США захотели добиться смертной казни для Царнаева

Lenta.ru19:55
Российская газета

Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

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Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

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Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

РБК20:39
Газета.Ru

Минюст США вновь потребует смертной казни Царнаева

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На предприятиях Ангарска скрывали факты заражения сотрудников COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в Ангарском округе в августе связан с тем, что на некоторых предприятиях скрывали факты заражения сотрудников, сказала 20 августа 2020 года на заседании оперативного штаба заместитель мэра АГО Марина Сасина, сообщает пресс-служба администрации АГО.
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Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
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