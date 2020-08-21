Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Например, увеличится прожиточный минимум для пенсионеров и он будет более 9 тысяч рублей, а именно 9 тысяч 422 рубля, что на 5,3% больше нынешнего уровня.