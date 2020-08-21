Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
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Против отмены смертной казни Царнаева выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Федеральное правительство Соединенных Штатов должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.В источнике
Мы сделаем все необходимое. Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора.
С чего всё началось
Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press
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