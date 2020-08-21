Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

«Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — добавил Лавров.