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РБК
РБК

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Против отмены смертной казни Царнаева выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Федеральное правительство Соединенных Штатов должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.В источнике
С чего всё началось
Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press
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Газета.Ru19:02
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Российская газета

Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Российская газета19:39
РБК

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

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Lenta.ru

В США захотели добиться смертной казни для Царнаева

Lenta.ru19:55
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Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева

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Генпрокурор США заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

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ТАСС

Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву

ТАСС19:24
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Минюст США вновь потребует смертной казни Царнаева

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