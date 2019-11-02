Политика

Вести.RuВести.RuГенпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США. Как заявил изданию неназванный британский чиновник, он никогда не сталкивался ни с чем подобным.
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Американский политический деятель, Генеральный прокурор США с 14 февраля 2019 года, член Республиканской партии.
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