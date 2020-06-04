Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране. Массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицейскими.

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

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