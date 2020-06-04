Политика

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране. Массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицейскими.
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с чего всё началось

Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в США. "Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие", - сказал Барр на пресс-конференции, не назвав, какие именно страны он обвиняет.
РИА Новости13:38

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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Газета.Ru13:57

Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

RT на русском14:20

Глава Минюста заявил, что иностранные силы прилагают усилия для обострения насилия в США

ТАСС14:19

В России оценили заявление США об иностранном вмешательстве в протесты

Lenta.ru15:04

В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

РБК15:09

Захарова назвала неуважением к гражданам США заявление генпрокурора Барра об иностранном вмешательстве в протесты

Говорит Москва13:05

Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты

РИА Новости13:38
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Армия и оружие

Россия заявила о стягивании тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

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Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
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Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
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Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания

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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

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Общество

В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни

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Авто

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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

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Армия и оружие

Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи

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Общество

Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год

«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
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Общество

Уточнена стоимость российского беспилотника «Охотник»

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Политика

Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
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Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

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Автоспорт

В Сочи могут пройти две гонки «Формулы-1»

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В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Политика

Пекин сделал решающий ход в торговой войне

Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
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Общество

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
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Общество

В России хотят ввести новый штраф для водителей

Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
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Здоровье

Ещё 298 человек заразились коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у ещё 298 граждан.
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Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
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Происшествия

Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео

Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
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Политика

Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ

В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.
Взгляд.ру 14:10
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Общество

Власти Вашингтона отменили комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на пресс-конференции в четверг, 4 июня, заявила, что в городе отменен комендантский час после прекращения беспорядков.
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