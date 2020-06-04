Политика
КоммерсантъГенпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране. Массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицейскими.
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с чего всё началось
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в США. "Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие", - сказал Барр на пресс-конференции, не назвав, какие именно страны он обвиняет.РИА Новости13:38
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