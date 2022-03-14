«Новая порция подозреваемых по магистральному делу об агрессии России. <...> В настоящее время в этом деле уже 65 подозреваемых высокопоставленных чиновников и военных руководителей РФ», — написала Венедиктова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии.