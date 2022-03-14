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Генпрокурор Украины Венедиктова сообщила о возбуждении дела против Марии Захаровой

На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Lenta.ru
«Новая порция подозреваемых по магистральному делу об агрессии России. <...> В настоящее время в этом деле уже 65 подозреваемых высокопоставленных чиновников и военных руководителей РФ», — написала Венедиктова.
РБК
Как сказано в сообщении госпожи Венедиктовой в Facebook, господин Суровикин фигурирует в деле, так как якобы организовал «нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам».
Коммерсантъ
В понедельник суд на Украине заочно арестовал российского журналиста и ведущего Владимира Соловьева.
ТАСС

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На Украине завели дело против Захаровой и представителей военного руководства РФ
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