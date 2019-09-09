Политика
Газета.RuГенпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь вчера в 15:28
Гаджеты
В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона
Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими.
Ferra вчера в 11:44
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»
Sibnet Новости 04:41
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Политика
Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
РИА Новости 12:00
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»
Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru вчера в 09:50
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Футбол
Скауты клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Отмечается, скауты английских клубов просматривали игрока во время матча пятого тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Шотландией.
Vprognoze.ru 14:00
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика
Госдума одобрила налоговые льготы для садоводов и огородников
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил принять во втором чтении законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников, сообщает «Парламентская газета».
Национальное Аграрное Агентство 11:41
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Космос
Астронавт ESA замесил цемент на борту МКС
Эксперимент на МКС провёл астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.
Машины и Механизмы 11:25
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Допрос назначен на завтра, 10 сентября, в десять утра и состоится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 13:13
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Авто
Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х
Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor 07:46