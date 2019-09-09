Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

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Происшествия 17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса» Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».

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Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

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Происшествия Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34 Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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