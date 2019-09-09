Политика
Газета.RuГенпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21
Армия и оружие
Трамп: США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
По словам американского лидера, вооруженные силы Америки были "полностью истощены" Соединенным Штатам пришлось перестроить вооруженные силы страны и увеличить военные расходы из-за России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире канала C-Span.
Аргументы и Факты 00:11
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Авто
Исчезнувшие автопроизводители Европы и США
Впервые фразу "доступный автомобиль" услышали жители Америки. Именно там наблюдалась бешеная текучка автопроизводителей.
Car.ru вчера в 22:22
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Космос
Робот «Фёдор» успешно вернулся на Землю
Как говорится в сообщении, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Skybot F-850 совершил успешную посадку 7 сентября в 0:32 мск.
78.ru 07 сентября в 00:34
Экономика
«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%
Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года.
ТАСС 00:12
Здоровье
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака
Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".
Российская газета вчера в 06:05
Культура
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Церемония открытия памятника Народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу, скончавшемуся 9 марта в возрасте 96 лет, состоялась в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы.
Российская газета вчера в 10:11
Здоровье
В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака
Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).
Комсомольская правда вчера в 14:56
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM вчера в 09:48
Происшествия
В Петербурге загорелось 4-этажное здание
Пожар произошел в Невском районе на Октябрьской набережной. Огонь охватил 4-этажное здание.
Газета.Ru вчера в 18:34
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Общество
Сельским пенсионерам планируют сохранить дополнительные выплаты
В Госдуму внесён законопроект, позволяющий сохранить дополнительные выплаты труженикам села.
Общественное телевидение России 00:20
Наука
Автор способа планирования пола раскритиковал его применение на людях
Как считает профессор Университета Хиросимы Масаюки Симада, руководивший исследованием, в современном животноводстве действительно существует необходимость планировать рождение конкретного пола животных, к примеру, только коров или только быков.
Дни24 08 сентября в 01:06
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Здоровье
Роспотребнадзор с 2021 г. сократит число СанПиНов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) намерена сократить с 2021 г. число санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), сообщает пресс-служба ведомства.
Агентство Москва 00:45
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21