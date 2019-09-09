Политика

Газета.RuГазета.RuГенпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
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