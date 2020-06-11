Политика
RT на русскомГенпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.
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Генпрокурор Украины прокомментировала инцидент с ворвавшимся в кабинет Порошенко
Lenta.ruвчера в 19:36
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Общество
В России выявили 8779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8779 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Основателя «Нового потока» заподозрили в нападении на девушку
Основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову, который подозревается в мошенничестве с деньгами Сбербанка, следственный департамент МВД добавил обвинение в организации нападения на девушку.
РБК 04:10
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Происшествия
Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео
Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Экономика
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Футбол
Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
В России придумали подлодку-обманку
Петербургское ЦКБ "Рубин" завершило научно-исследовательские работы по созданию морского робота "Суррогат", способного имитировать субмарины разных типов.
Российская газета вчера в 03:06
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Авто
Дом на колесах: выбираем кемпер для путешествий по России
УАЗ "Байкал" Специально для дальних путешествий УАЗ совместно с компанией "Люкс Форм" превратил легендарную "Буханку" в настоящий дом на колесах.
AutoNews 04:27
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Здоровье
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Южнокорейские медики выделили факторы, способствующие протеканию коронавирусной инфекции в тяжелой форме, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Политика
Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы
Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывать военные базы, названные в честь военачальников армии конфедератов времен гражданской войны, не будут.
РИА Новости вчера в 15:50