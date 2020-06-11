Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

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