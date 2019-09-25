На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования». Оно было назначено на сегодня, 25 сентября, 11 часов.

Генпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Конгресс США начинает процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Политика Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Политика Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Кино Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Футбол Месси получил травму мышц бедра Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Происшествия В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.

Авто Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей В ближайшее время Сбербанк может запустить сервис по продаже новых и б/у машин.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Происшествия СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.