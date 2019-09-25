Происшествия
Московский КомсомолецГенпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании
На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования». Оно было назначено на сегодня, 25 сентября, 11 часов.
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Сергей Меняйло вылетел в Красноярский край вслед за прибытием в этот регион Юрия Чайки
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