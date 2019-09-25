Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГенпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании

На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования». Оно было назначено на сегодня, 25 сентября, 11 часов.
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Совещание по правовым вопросам в лесопользовании прошло в Красноярске с участием Александра Усса и под председательством Генерального прокурора РФ

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