Общество
Московский КомсомолецГенпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании
На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования». Оно было назначено на сегодня, 25 сентября, 11 часов.
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В первом полугодии 2020 года организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю.
— Юрий Чайка, российский юристТАСС вчера в 03:26
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Юрий Чайка поручил подчиненным провести проверки лесного хозяйства по всей России
Newslab.ruвчера в 06:54
Генпрокуратура России проводит в Красноярске совещание по лесным пожарам и вырубкам
Sibnovosti.ruвчера в 03:33
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
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По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.
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Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
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РИА Новости 24 сентября в 03:10
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Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
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Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
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Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
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В куркуме обнаружили ядовитый свинец
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В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru вчера в 22:51
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В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием
Самая длинная линия В России было протестировано квантовое шифрование на волоконно-оптической линии связи протяженностью 143 километра.
CNews вчера в 08:17
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
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Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым
Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.
Экспресс газета 00:35
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Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 14:10
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Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 вчера в 03:34
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Отечественная «Википедия» обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей
На реализацию проекта уйдет порядка 1,7 млрд рублей. Период работы над проектом уже назначен, он начнется с 2020 года.
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
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Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
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Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru вчера в 16:59
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Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
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В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
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Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
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Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
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В Instagram глав регионов около трети подписчиков оказались ботами
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