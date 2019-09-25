В первом полугодии 2020 года организовать масштабные проверки. В ходе них дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю.

На сайте генеральной прокуратуры сообщили, что в Красноярске пройдет совещание «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования». Оно было назначено на сегодня, 25 сентября, 11 часов.

Генпрокурор провел в Красноярске совещание о лесопользовании

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Политика Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Здоровье В куркуме обнаружили ядовитый свинец Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.

Интернет В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием Самая длинная линия В России было протестировано квантовое шифрование на волоконно-оптической линии связи протяженностью 143 километра.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Политика Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.

Экономика Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Гаджеты Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.

Экономика Отечественная «Википедия» обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей На реализацию проекта уйдет порядка 1,7 млрд рублей. Период работы над проектом уже назначен, он начнется с 2020 года.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Армия и оружие В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.