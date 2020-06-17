Общество
RT на русскомГенпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России
Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.
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Общество
Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
Общество
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
Общество
Сенатор предложил сократить новогодние праздники до трех дней
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить новогодние каникулы в 2021 году тремя днями — с 1 по 3 января, узнали «РИА Новости» из законопроекта сенатора, который тот направил в Минтруд, чтобы получить отзыв министерства.
Forbes вчера в 04:21
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Происшествия
Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 12:40
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Жители Екатеринбурга вышли на защиту парка
Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки.
Росбалт 15 июня в 11:41
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Наука
Ученые: коронавирус вылетает из унитаза при смыве воды
Частицы фекалий с коронавирусом при смыве воды в унитазе могут вылетать на метр вверх, выяснили китайские ученые.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Общество
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Общество
Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей
Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
Кавказ Пост вчера в 11:13
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки
Evo-rus.com 08:56
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service вчера в 05:29
Спорт
Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда
Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09