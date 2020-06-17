Общество

RT на русскомRT на русскомГенпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения

Ведомости06:19

Пандемия обнажила многие проблемы здравоохранения, заявил генпрокурор

РИА Новости05:27

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил в Совете федерации

Коммерсантъ05:44

Генпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России

RT на русском05:38

Генпрокурор назвал главные проблемы российской медицины

ТАСС05:36

Генпрокурор озвучил вскрывшиеся из-за COVID-19 проблемы здравоохранения РФ

Известия05:53

Регионы РФ испытывают дефицит кадров в здравоохранении — Краснов

REGNUM05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
136
Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
1,1K
Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
824
Общество

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде

В середине мая немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.
RT на русском 06:42
1
Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
5,2K
Происшествия

В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов

В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
1
Единоборства

Уайт не включил в четверку лучших бойцов UFC Хабиба и Макгрегора

Газета.Ru 06:33
Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
13
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Кино

Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков

Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
12
Шоу-бизнес

Свершилось: Кит Харингтон из «Игры престолов» сделал короткую стрижку

Вашингтон, 16 июня 2020, 22:30 — REGNUM Новая фотография, на которой запечатлена звезда «Игры престолов» Кит Харингтон удивила поклонников актёра.
REGNUM вчера в 15:30
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
1K
Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
700
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
3
Политика

Легендарный брянский чиновник Лучкин назначен заместителем губернатора

Сегодня, 17 июня, легендарного брянского чиновника Николая Лучкина назначили заместителем губернатора.
Городской32 (Брянск) 05:32
2
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
574
Футбол

Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва болезненно воспринял решение руководства не продлевать с ним контракт, который истекает 1 июля.
Советский спорт вчера в 07:14
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новости вчера в 17:09
539
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,2K
Происшествия

Несовершеннолетней петербурженке сняли скальп при пьяной ссоре

Сотрудники правоохранительных органов Красногвардейского района Петербурга выясняют обстоятельства нападения на 16-летнюю девушку.
Народные новости 04:14
2
Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Происшествия

Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева

Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Экономика

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
3
Происшествия

У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус

Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам.
Область 45 03:14
8
Политика

Медведев рассказал, что нужно для оживления хозяйственной жизни

Для оживления хозяйственной жизни после пандемии коронавируса понадобятся колоссальные средства, помощь требуется как мировой экономике, так и отдельным государствам, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:19
9
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
1,9K
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
686
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное