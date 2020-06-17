Общество
RT на русскомГенпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России
Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.
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Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
В середине мая немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.
RT на русском 06:42
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Кино
Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
Шоу-бизнес
Свершилось: Кит Харингтон из «Игры престолов» сделал короткую стрижку
Вашингтон, 16 июня 2020, 22:30 — REGNUM Новая фотография, на которой запечатлена звезда «Игры престолов» Кит Харингтон удивила поклонников актёра.
REGNUM вчера в 15:30
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Политика
Легендарный брянский чиновник Лучкин назначен заместителем губернатора
Сегодня, 17 июня, легендарного брянского чиновника Николая Лучкина назначили заместителем губернатора.
Городской32 (Брянск) 05:32
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва болезненно воспринял решение руководства не продлевать с ним контракт, который истекает 1 июля.
Советский спорт вчера в 07:14
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Происшествия
Несовершеннолетней петербурженке сняли скальп при пьяной ссоре
Сотрудники правоохранительных органов Красногвардейского района Петербурга выясняют обстоятельства нападения на 16-летнюю девушку.
Народные новости 04:14
Общество
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Происшествия
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Происшествия
У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус
Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам.
Область 45 03:14
Политика
Медведев рассказал, что нужно для оживления хозяйственной жизни
Для оживления хозяйственной жизни после пандемии коронавируса понадобятся колоссальные средства, помощь требуется как мировой экономике, так и отдельным государствам, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:19
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49