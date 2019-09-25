Общество
ДЕЛА.ruЮрий Чайка объявил о масштабных проверках из-за лесных пожаров
25 сентября генеральный прокурор России Юрий Чайка провел в зале администрации края в Красноярске совещание по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования. Поводом стали масштабные пожары, охватившие леса Сибири этим летом.
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с чего всё началось
"Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения мотоспециальной техники", - сказал Чайка. Также он отметил, что безответственное отношение к тушению лесных пожаров в удаленных местах приводило к серьезным последствиям.ТАСС01:25
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Средства, выделяемые регионам за защиту лесов от пожаров, зачастую не осваиваются - эксперт
Интерфакс - Россия06:02
Генеральный прокурор Юрий Чайка провёл в Красноярске совещание по «лесному вопросу»
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