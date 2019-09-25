Общество

Sibnet НовостиSibnet НовостиГенпрокурор заявил о волоките с тушением пожаров в Сибири

Генпрокурор подчеркнул, что практически во всех регионах потребовалось вмешательство его ведомства для финансирования противопожарных мероприятий. Пожары в Сибири и Забайкалье летом охватили крупнейшие за последние три года площади.
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с чего всё началось

Чайка: вмешательство прокуратуры требовалось в регионах РФ для борьбы с лесными пожарами

"Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения мотоспециальной техники", - сказал Чайка. Также он отметил, что безответственное отношение к тушению лесных пожаров в удаленных местах приводило к серьезным последствиям.
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