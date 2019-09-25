Общество
Sibnet НовостиГенпрокурор заявил о волоките с тушением пожаров в Сибири
Генпрокурор подчеркнул, что практически во всех регионах потребовалось вмешательство его ведомства для финансирования противопожарных мероприятий. Пожары в Сибири и Забайкалье летом охватили крупнейшие за последние три года площади.
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с чего всё началось
"Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения мотоспециальной техники", - сказал Чайка. Также он отметил, что безответственное отношение к тушению лесных пожаров в удаленных местах приводило к серьезным последствиям.ТАСС01:25
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Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
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