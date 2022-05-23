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Генри Киссинджер назвал нейтральный статус Украины идеальным результатом конфликта

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины главной целью и «идеальным результатом» в сложившейся ситуации с конфликтом на территории страны.
Lenta.ru
«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — цитирует Киссинджера ТАСС.
RT на русском
Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля.
ТАСС
Президент России объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

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Киссинджер назвал нейтралитет Украины конечной целью в конфликте
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