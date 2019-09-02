Футбол

МИР 24МИР 24Генрих Мхитарян перешел в «Рому»

В аэропорту Рима футболиста встречали фанаты и журналисты. Генрих Мхитарян заявил, что счастлив быть в Италии. Капитан сборной Армении выступал за лондонский «Арсенал» с января 2018 года.
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