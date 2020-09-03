Генрих Падва назвал недостойными адвокатов по делу Ефремова
Генрих Падва, являющийся одним из самых опытных российских юристов, прокомментировал поведение адвокатов по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. По его мнению, и Александр Добровинский, и Эльман Пашаев «ужасно влияют» на судьбу актера и на права потерпевших по этому делу.В источнике
С чего всё началось
Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова
Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу.
Lenta.ru01:13
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