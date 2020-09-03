Генрих Падва назвал недостойными адвокатов по делу Ефремова

ПолитРоссия 12

Генрих Падва, являющийся одним из самых опытных российских юристов, прокомментировал поведение адвокатов по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. По его мнению, и Александр Добровинский, и Эльман Пашаев «ужасно влияют» на судьбу актера и на права потерпевших по этому делу.