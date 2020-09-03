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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Генрих Падва назвал недостойными адвокатов по делу Ефремова

Генрих Падва, являющийся одним из самых опытных российских юристов, прокомментировал поведение адвокатов по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. По его мнению, и Александр Добровинский, и Эльман Пашаев «ужасно влияют» на судьбу актера и на права потерпевших по этому делу.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова

Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу.
Lenta.ru01:13
Подробнее о событии
Труд

Падва заявил об «ужасном влиянии» адвокатов на судьбу Ефремова

Труд03:53
ФАН

Падва рассказал об «ужасном влиянии» адвокатов на дело Ефремова

ФАН02:49
Газета Кемерова

Генрих Падва раскрыл «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова

Газета Кемерова02:40
News.ru

Адвокат Генрих Падва рассказал, что его пытались привлечь к делу Ефремова

News.ru02:43
Piter.tv

К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Piter.tv02:34
Общественная служба новостей

Генрих Падва назвал недостойными адвокатов по делу Ефремова

Общественная служба новостей02:03
Lenta.ru

К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Lenta.ru02:00

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
RT на русскомвчера в 08:20
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Новосибирские школьники прочли стихотворение памяти жертв Беслана

Стихотворение «Памяти трагедии Беслана» Ирины Яненсон прочли четвероклассница лицея №113 Диана Ларионова, десятиклассница школы №75 Мария Ибдуллаева, студентки Наталья Чеганова, Александра Буреева и Анастасия Сударева.
Тайга.инфо23:11

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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