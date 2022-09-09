РИА НовостиГенсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воеватьС 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина прекратит существовать как государство, если перестанет вести боевые действия.Московский КомсомолецСтолтенберг также дал понять, что блок не допустит победы России на Украине.ЦарьградПресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что предоставление ВСУ военной помощи не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMRuposters.ruКапитал страныГазета.RuНТВРосбалтПетербургский дневникОбщественная служба новостейВоенное обозрениеКурьер. Среда. БердскPravda.RuLife.ruВечерняя МоскваФАНАбзацПрофильПодробнее о событииСтолтенберг: если Украина откажется воевать, то прекратит существованиеМосковский Комсомолец08:34Генсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воеватьРИА Новости09:01Самое цитируемоеНАТО считает, что при отказе от боевых действий Украина прекратит свое существованиеКомсомольская правда07:58Генсек НАТО Столтенберг: Украина прекратит существование, если откажется от боевых действийИзвестия08:15Генсек НАТО Столтенберг предрек конец независимости Украины при отказе от боевых действийLenta.ru08:00В НАТО считают, что если Украина откажется от боевых действий, то прекратит существоватьТАСС08:33Столтенберг: Украина перестанет существовать, если откажется от боевых действийPravda.Ru07:46Показать ещёОценить702Поделиться