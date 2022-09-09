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Генсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воевать

С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина прекратит существовать как государство, если перестанет вести боевые действия.
Московский Комсомолец
Столтенберг также дал понять, что блок не допустит победы России на Украине.
Царьград
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что предоставление ВСУ военной помощи не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
РИА Новости

Подробнее о событии

Столтенберг: если Украина откажется воевать, то прекратит существование
Московский Комсомолец08:34
Генсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воевать
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