Политика
RuNews24.ruГенсек НАТО Столтенберг отказался считать Россию врагом
По словам Йенса Столтенберга, альянс является противником того, чтобы делить государства на врагов и друзей.
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Происшествия
Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира
После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
Общество
Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ
На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России).
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Наука
Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
Австралийские ученые создали модифицированную версию средиземноморской диеты для "мясоедов".
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Спорт
Четырехкратный олимпийский чемпион из России поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
Порошенко забросали яйцами на майдане
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Наука
Появился новый материал для улавливания углекислого газа
Шведские исследователи разработали новый материал, способный вылавливать из атмосферы углекислый газ.
Общество
В России обновят сопроводительный документ на автомобиль
В России обновят обязательный сопроводительный документ, выдаваемый на покупаемый автомобиль.
Общество
Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей
Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, могут получить только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Георгиев оформил второй шатаут в текущем сезоне, отразив 38 бросков. По итогу матча, 23-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Кино
Сиквел «Джуманджи» стартовал хуже первой части
Фантастический фильм "Джуманджи 2: Новый уровень" стартовал в международном прокате хуже, чем сулили ему ранние прогнозы, и хуже, чем первая серия.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Наука
Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака
После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.
Кино
«Холодное сердце 2» продолжает лидировать в российском прокате
Первую строчку в российском бокс-офисе сохранил за собой мультфильм "Холодное сердце 2", собравший во второй уикенд проката 364,6 млн рублей.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.