Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruГенсек НАТО Столтенберг отказался считать Россию врагом

По словам Йенса Столтенберга, альянс является противником того, чтобы делить государства на врагов и друзей.
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В Совфеде ответили на слова Столтенберга об отношении НАТО к России

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Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

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Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
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Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Появился новый материал для улавливания углекислого газа

Шведские исследователи разработали новый материал, способный вылавливать из атмосферы углекислый газ.
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В России обновят сопроводительный документ на автомобиль

В России обновят обязательный сопроводительный документ, выдаваемый на покупаемый автомобиль.
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Lenta.ru 05:02
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Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Георгиев оформил второй шатаут в текущем сезоне, отразив 38 бросков. По итогу матча, 23-летний россиянин был признан первой звездой матча.
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Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

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