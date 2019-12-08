В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.

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Здоровье Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии» Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Политика Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол «Ювентус» предлагает Холанду 3 млн евро в год Туринцы вышли на Мино Райолу, агента 19-летнего норвежца, предложив игроку зарплату в размере 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Corriere dello Sport.