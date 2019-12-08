Политика
ИзвестияСтолтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Спорт
CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Спорт
Российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом
Исполком WADA разрешил "чистым" отечественным спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» разгромить «Амьен»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции уверенно обыграли «Амьен».
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Спорт
Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.
Политика
В расписании Зеленского встреча с Путиным не предусмотрена
Ранее Зеленский заявлял о намерении провести личную встречу с Путину. Причем в Москве такую возможность допускают.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Футбол
Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Футбол
«Ювентус» предлагает Холанду 3 млн евро в год
Туринцы вышли на Мино Райолу, агента 19-летнего норвежца, предложив игроку зарплату в размере 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Corriere dello Sport.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Происшествия
Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков
Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.