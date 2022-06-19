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Генсек НАТО Столтенберг: участники саммита альянса назовут Россию угрозой безопасности

На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил
 генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
РИА Новости
По словам Столтенберга, подъем КНР – "вызов для наших интересов, ценностей и безопасности".
Smotrim.ru
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.
ТАСС
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию.
Известия

Подробнее о событии

Генсек НАТО Столтенберг: участники саммита альянса назовут Россию угрозой безопасности
РИА Новости02:18
Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммите
РБК02:12
Столтенберг заявил, что НАТО объявят Россию угрозой безопасности
РЕН ТВ00:44
НАТО исключит Россию из числа партнеров альянса
URA.Ru01:19
Столтенберг: члены НАТО объявят, что РФ больше не партнер альянса, а «угроза безопасности»
Газета.Ru01:03
Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой
ТК Звезда01:00
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