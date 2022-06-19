РИА НовостиГенсек НАТО Столтенберг: участники саммита альянса назовут Россию угрозой безопасностиНа предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.РИА НовостиПо словам Столтенберга, подъем КНР – "вызов для наших интересов, ценностей и безопасности".Smotrim.ruСаммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.ТАССВ России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию.ИзвестияЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналКомсомольская правдаФАНГазета.RuНародные новостиИзвестияНовые ИзвестияREGNUMВечерняя МоскваРЕН ТВПрофильПолитРоссияLive24ИА Красная ВеснаНТВТК ЗвездаЦарьградМордовМедиаТелеканал 360°Подробнее о событииГенсек НАТО Столтенберг: участники саммита альянса назовут Россию угрозой безопасностиРИА Новости02:18Генсек НАТО заявил, что Россию назовут угрозой безопасности на саммитеРБК02:12Столтенберг заявил, что НАТО объявят Россию угрозой безопасностиРЕН ТВ00:44НАТО исключит Россию из числа партнеров альянсаURA.Ru01:19Столтенберг: члены НАТО объявят, что РФ больше не партнер альянса, а «угроза безопасности»Газета.Ru01:03Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозойТК Звезда01:00Столтенберг: участники саммита НАТО заявят, что считают Россию «угрозой безопасности»ТАСС01:40Показать ещёОценить1,8KПоделиться