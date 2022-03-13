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Столтенберг заявил о возможном применении Россией химического оружия на Украине

Генсек НАТО, явно выполняя приказ из Вашингтона, попытался обвинить Россию в планах применения химического оружия на Украине.
Военное обозрение
В российском военном ведомстве утверждают, что в американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса.
Lenta.ru
6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия.
News.ru
Несмотря на то, что США все отрицают, Россия созвала Совбез ООН, на котором ряд стран, в частности Китай, потребовал расследования деятельности американских биолабораторий.
Военное обозрение

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Генсек НАТО Столтенберг опасается, что Россия «может планировать операции с химоружием»
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