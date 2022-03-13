6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия.
Вашингтон пообещал Пекину возможные последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций, рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.