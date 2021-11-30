Маттеус раскритиковал решение вручить «Золотой мяч» Месси

France Football не присудил ему приз и в прошлом году, взять хотя бы все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, — он уже непревзойденный, — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.