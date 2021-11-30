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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что членство Украины должны поддержать все страны альянса

Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний.
РИА Новости
Возможность расширения присутствия по линии НАТО генсек альянса публично не комментировал.
РБК
Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Москва сосредотачивает войска на границе с соседней страной.
РИА Новости
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает военную технику к российским рубежам и тем самым создает прямую угрозу безопасности страны.
РИА Новости

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