Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянсаЙенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против дискриминации "старых денег" - практики банков, когда вкладчикам предлагают повышенные ставки по депозитам лишь в случае, если клиент приносит в банк новые деньги.
Используя Очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории, астрономы обнаружили самую близкую к нас пару сверхмассивных черных дыр (СМЧД), когда-либо наблюдаемую в истории науки.