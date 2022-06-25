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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине удастся решить путем переговоров

Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais
 генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости
Журналист Бернардо де Мигеля отметил, что снабжение Украины оружием подталкивает президента Владимира Зеленского к эскалации конфликта.
РИА Новости
Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».
Известия
19 июня Йенс Столтенберг призвал союзников приготовиться к тому, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет.
Коммерсантъ

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