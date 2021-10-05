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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсудил с Байденом вопрос помощи Грузии и Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление в состав альянса Украины и Грузии.
Комсомольская правда
Также Столтенберг высказался на тему России.
Ридус
Генеральный секретарь НАТО отметил, что контроль над вооружением важен в диалоге с Россией.
URA.Ru
Столтенберг добавил, что НАТО также должен помогать Киеву и Грузии в борьбе с коррупцией и выстраивать институты в сфере безопасности и обороны.
ПолитРоссия

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