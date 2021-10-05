Германия выдаст Италии гражданина России Бисултанова, обвиняемого в убийстве в Риме

"Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории", - говорится в сообщении.