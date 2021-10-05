НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории", - говорится в сообщении.
"Сегодня в Гааге США и 44 другие страны передали вопросы Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - утверждается в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента.