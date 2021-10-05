Если идея о втором типе темной энергии подтвердится, то разрешится многолетняя загадка, связанная со сведениями о ранней Вселенной, которые несовместимы со скоростью космического расширения, наблюдаемого сегодня.
Вслед за китайскими экспертами и аналитиками, журналисты издания EurAsian Times (EAT), проводя сравнения вооруженного потенциала США и России, заявляют о том, что лидерство российской стороны в сфере разработки и создания гиперзвукового оружия «приводит в бешенство военных Соединенных Штатов».
Эксперт рассказал, что делать, если вложил деньги в финансовую пирамиду и можно ли заработать на криптовалюте В первой половине 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид – в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Напомню, в ответ на попытки Азербайджана взять под контроль магистраль, связывающую Иран с Арменией, первого октября Корпус стражей исламской революции начал масштабные военные учения у границы с Азербайджаном.