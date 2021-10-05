Потерять всё в любой момент. Как гонка за сверхприбылью загоняет в сети финансовых пирамид

Эксперт рассказал, что делать, если вложил деньги в финансовую пирамиду и можно ли заработать на криптовалюте В первой половине 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид – в полтора раза больше, чем в прошлом году.