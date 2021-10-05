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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсудил с Байденом вопрос помощи Грузии и Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление в состав альянса Украины и Грузии.
Комсомольская правда
Генеральный секретарь НАТО отметил, что контроль над вооружением важен в диалоге с Россией.
URA.Ru
Столтенберг также полагает, что ни одно государство не имеет права оказывать воздействие на процесс интеграции стран с Альянсом, в том числе Россия.
Евразия Daily
В Белом доме напомнили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий.
RT на русском

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