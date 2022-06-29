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Генсек НАТО Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года

Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.
РИА Новости
На саммите в Мадриде в среду лидеры НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию альянса, в которой говорится, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса".
ТАСС
Саммит НАТО приурочен к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс.
Ведомости
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.
РИА Новости

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Столтенберг заявил о подготовке НАТО к эскалации с Россией с 2014 года
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