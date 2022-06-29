РИА НовостиГенсек НАТО Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 годаСевероатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.РИА НовостиНа саммите в Мадриде в среду лидеры НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию альянса, в которой говорится, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса".ТАСССаммит НАТО приурочен к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс.ВедомостиМосква не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыФАНГлас НародаКомсомольская правдаВечерняя МоскваРоссийская газетаРЕН ТВРадио 1Life.ruГазета.RuИзвестияDaily StormRT на русскомНародные новостиЭкономика сегодняРосбалтREGNUMАбзацПрофильПодробнее о событииСтолтенберг заявил о подготовке НАТО к эскалации с Россией с 2014 годаРБК15:00Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 годаТАСС13:57Самое цитируемоеСтолтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 годаLenta.ru13:18Столтенберг: в НАТО готовились к противостоянию с Россией с 2014 годаРЕН ТВ13:36Столтенберг: в НАТО готовились к противостоянию с Россией с 2014 годаТК Звезда13:25Столтенберг: НАТО готовилось к противостоянию с РФ с 2014 годаГазета.Ru13:21Генсек НАТО Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 годаРИА Новости14:21Показать ещёОценить685Поделиться