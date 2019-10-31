Политика

Газета.RuГазета.RuГенсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на запись пресс-службы НАТО.
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Генсек НАТО назвал источник «вдохновения» для Украины

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Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
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Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
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Стал известен состав новой экспедиции на МКС

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Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
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Российские военные развернули «Подсолнухи»

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Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.
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Как сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, эксперимент оказался успешным: дистанционный контроль состояния больных гипертонией позволил сократить число вызовов скорой в местах реализации проекта на 70%, а госпитализировали там на 50% меньше пациентов.
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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