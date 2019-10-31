Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на запись пресс-службы НАТО.

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

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