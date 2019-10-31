Политика
РИА НовостиГенсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
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Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко поссорились из-за шоу об их семье
Яна Рудковская призналась, что переживала из-за этого – супруг не брал трубку и игнорировал ее.
Gazeta.SPb 20:01
Футбол
Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру 14:08
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика
Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе
"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед", — призвала Захарова.
Lenta.ru 21:14
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Экономика
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Татар-информ 08:52
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Здоровье
Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей
Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России.
REGNUM 22:34
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости 20:43
Кино
Счётная палата: рост российского кино отстаёт от плана
Первого уже удалось достигнуть (в 2018 году доля составила 28,9%), но в прошедшем периоде 2019 года доля российского кино сократилась по отношению к аналогичному периоду 2018 года.
Фильм Про 17:13
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Газета.Ru вчера в 22:01
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости 20:12
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия 16:01
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Происшествия
Следствие выяснило, как экс-сенатор Ямала с братом выводил деньги из Промсвязьбанка
На вывод 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым понадобилось всего пять дней.
URA.Ru 20:06
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52