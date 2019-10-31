Политика
РИА НовостиГенсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Читать в источнике
Оценить36
Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРИА Новости вчера в 19:10
с чего всё началось
У России «нет права голоса» и каких-либо законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.РБКвчера в 20:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Столтенберг: НАТО примет решение о членстве Украины, не спрашивая РФ
Московский Комсомолецвчера в 20:16
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Хоккей
«Флорида» победила «Колорадо», Бобровский отразил 27 бросков
Голкипер Флориды Сергей Бобровский отразил 27 бросков и одержал четвертую победу в сезоне.
Армия и оружие
Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»
По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Транспорт
Российских водителей заставят больше отдыхать
С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.
Политика
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин завершили переговоры в Кармелитском подворье, которое недавно стало новой резиденцией главы венгерского правительства.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Армия и оружие
В Крыму и в Калининграде формируют две новые авиационные дивизии
Министерство обороны России сформирует к январю 2020 года на территории Крымского полуострова и в Калининградской области две новые авиационные дивизии, сообщает 30 октября газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Футбол
«Реал» разгромил «Леганес», Рамос повторил рекорд Месси
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
Общество
Россиян уведомят о попытках заочных сделок с их недвижимостью
Федеральный закон, направленный на защиту россиян от мошенников при заочных сделках с недвижимостью с использованием электронной подписи, вступил в силу 13 августа 2019 года, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом
Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Происшествия
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
Здоровье
В Великом Новгороде приостанавливает работу клиника «Полимедика»
В Великом Новгороде приостанавливает работу частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.