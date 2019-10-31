с чего всё началось

Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение.

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

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