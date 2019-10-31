Политика

РИА НовостиРИА НовостиГенсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Читать в источнике
Комментировать42
Йенс Столтенберг
Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРИА Новости вчера в 19:10
с чего всё началось
У России «нет права голоса» и каких-либо законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО, заявил
 генсек альянса Йенс Столтенберг.
РБКвчера в 20:43

Подробнее о событии

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

РИА Новостивчера в 19:10

Генсек НАТО назвал источник «вдохновения» для Украины

РЕН ТВвчера в 19:42

Столтенберг: НАТО примет решение о членстве Украины, не спрашивая РФ

Московский Комсомолецвчера в 20:16

Столтенберг отказался учитывать мнение России о вступлении Украины в НАТО

РБКвчера в 20:43

В НАТО отказались учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Известиявчера в 20:07

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Газета.Ruвчера в 19:28

Столтенберг отказал России в праве противиться вступлению Украины в НАТО

Взгляд.рувчера в 19:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Тарантас Ньюс 29 октября в 02:32
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Космос

Стал известен состав 63-й экспедиции на МКС

Вести.Ru вчера в 21:08
Происшествия

Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели

Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Свободная Пресса 29 октября в 01:22
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Гаджеты

В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 00:48
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Независимая газета вчера в 08:00
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика

В Калининград прибывает президент Путин

KaliningradToday вчера в 09:36
Футбол

Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова

Жена футболиста Николая Морозюка, который играет за турецкий «Ризерспор», стала президентом нового львовского футбольного клуба.
ИнфоСМИ 29 октября в 05:31
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Футбол

Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру вчера в 14:08
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Здоровье

Ишемическая болезнь сердца: симптомы, которые помогут ее распознать

При ишемической болезни сердца (ИБС) происходит прогрессирующее сужение (атеросклероз) коронарных артерий, так что сердце больше не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ.
MedikForum.ru вчера в 20:57
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

9111.ru вчера в 13:06
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Общество

Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень

Lisa.ru 29 октября в 00:30
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека

Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru вчера в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Вступление Украины и Грузии в НАТОБольше новостей по теме
Главное