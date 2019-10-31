Политика
РИА НовостиГенсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
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Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикРИА Новости вчера в 19:10
с чего всё началось
У России «нет права голоса» и каких-либо законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.РБКвчера в 20:43
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Столтенберг: НАТО примет решение о членстве Украины, не спрашивая РФ
Московский Комсомолецвчера в 20:16
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