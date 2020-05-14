Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай распространяют большое количество дезинформации во время пандемии коронавируса.

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дестабилизации мировой обстановки

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