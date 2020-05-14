Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 641

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 248

Автоспорт Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.

Здоровье Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию. 86

Общество Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. 15

Футбол РФС может в пятницу принять решение о возобновлении сезона Решение о возобновлении РПЛ будет с большой долей вероятности принято в пятницу на исполкоме РФС, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

Экономика Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24". 100

Футбол Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.

Политика Китай планирует отомстить США за санкции Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте. 51

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 635

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Технологии Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.

Здоровье Обнаружено уникальное свойство коронавируса Коронавирусная инфекция представляет не только одно заболевание, а целый букет, который провоцируется одним вирусом, рассказал телеканалу «Россия 24» руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов. 23

Армия и оружие Организации Варшавского договора исполнилось 65 лет Сегодня исполняется 65 лет со дня создания организации Варшавского договора, которая была одним из самых известных военных союзов в истории.

Общество Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19 Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе. 6

Политика Вакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения. 292

Общество Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа. 29

Здоровье В ВОЗ заявили, что Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса Клюге предостерег страны, которые начинают ослаблять ограничительные меры, заявив, что сейчас "время для подготовки, а не для празднования".

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 115

Общество Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 1,2K