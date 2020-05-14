Генсек НАТО подчеркнул, что не видит "другой причины для такой пропаганды и дезинформации", кроме попыток влиять на политические процессы в альянсе и в ЕС и дестабилизировать мировую обстановку. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.

с чего всё началось

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

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