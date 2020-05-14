Политика
REGNUMГенсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.
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с чего всё началось
Генсек НАТО подчеркнул, что не видит "другой причины для такой пропаганды и дезинформации", кроме попыток влиять на политические процессы в альянсе и в ЕС и дестабилизировать мировую обстановку. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.РИА Новости06:24
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Общество
Беглов оценил целесообразность введения пропускного режима в Петербурге
Введение пропускного режима в Санкт-Петербурге в настоящее время нецелесообразно, считает губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:07
Шоу-бизнес
Автор песен «Миража» хочет отсудить у Гулькиной более миллиона рублей
Поэт и автор текстов хитов некогда популярной группы Мираж Валерий Соколов подал в суд на бывшую солистку коллектива Наталью Гулькину.
iReactor 06:48
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Киберспорт
Kyle: «С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль»
Вопреки общественному мнению, большинство турниров по Доте не приносит прибыли. С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль.
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Общество
Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус
Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований.
РБК 07:56
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Происшествия
В Петербурге девочку регулярно насиловал отец и избивала мать
В настоящее время состояние девочки оценивается как удовлетворительное.
РЕН ТВ 05:17
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьми
Дети устроили настоящий концерт. Максим Галкин вместе с семьёй находится на самоизоляции и регулярно рассказывает об их загородной жизни.
Городовой 07:00
Здоровье
В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы
Дни24 вчера в 00:19
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке прокомментировали сообщение в социальной сети предпринимательницы из Санкт-Петербурга, которая рассказала о необходимых 33 документах для получения зарплатного кредита под 0%.
РБК 08:03
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Коронавирус подтвержден в Самарской области у 1083 человек
12 мая стало известно что по Самарской области выявлено всего 1083 случая заражения коронавирусом.
Похвистнево-Информ 12 мая в 11:09
Единоборства
Украинский борец записал новое видеообращение к Усику из-за Крыма
РИА Новости Крым вчера в 12:54
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
В России за сутки выявлено 10028 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 10028 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах.
Planet Today вчера в 04:16
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Авто
Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня 05:10