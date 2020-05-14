Политика
REGNUMГенсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.
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Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru 08:17
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
РИА Новости 09:25
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
В России кофе впервые стал популярнее чая
Россия по итогам 2019 года впервые утратила статус «чайной страны»: кофе в прошлом году пользовался большей популярностью у россиян в отличие от чая, передаёт РБК.
Аргументы и Факты 03:47
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Здоровье
Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
Аргументы и Факты 08:14
Кино
Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу
В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
РИА Новости 09:08
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
Актуальные Новости 12 мая в 09:17
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Общество
Полицейские смогут вскрывать машины
Отдельно в проекте прописали, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».
Business FM Уфа вчера в 07:22
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Здоровье
Как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом
Зуд и шелушение являются более тревожными симптомами COVID-19, однако самым опасным признан некроз кожи.
Live24 04:18
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55