Политика

REGNUMREGNUMГенсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.
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