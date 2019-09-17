НАТО считает, что РФ продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе договор по РСМД, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, сославшись на некие "независимые разведданные".

с чего всё началось

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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