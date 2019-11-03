Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild. Столтенберг заявил, что, в отличие от Евросоюза, в НАТО нет механизма, позволяющего приостановить членство или даже исключить страну из альянса.

Политика Песков отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2» На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Дании усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии.

Наука Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.

Политика Адвокат Буркова опротестовал решение Израиля о его экстрадиции в США Защита россиянина Алексея Буркова подала апелляцию на решение министра юстиции Израиля о его экстрадиции в США.

Футбол Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Экономика Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.

Экономика Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.

Политика В Раде не увидели прогресса по закону об особом статусе Донбасса Верховная рада Украины не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбасса, заявила депутат и глава комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете «Сегодня».

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.

Экономика Почти 4,5 миллиарда рублей выделят на достройку ЖК «Окский берег» На достройку ЖК «Окский берег» выделят 4,3 миллиарда рублей из федерального компенсационного фонда защиты прав участников долевого строительства и около 400 миллионов рублей из областного бюджета.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Здоровье Центр томотерапии для онкобольных появится в Ульяновске Как стало известно в сентябре, в Ульяновской областной клинической больнице появилась нейронавигационная установка, которая позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли.

Происшествия СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".