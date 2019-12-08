Политика
РБКГенсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что в Североатлантическом альянсе не составляют списки противников. «Мы не рассматриваем Россию как нашего врага», - заявил он.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
Путин встретился с Лукашенко в Сочи
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Музыка
Радий Хабиров встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком в Уфе
Накануне глава республики Радий Хабиров встретился в российским музыкантом, лидером группы «ДДТ» и народным артистом республики Юрием Шевчуком.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Наука
Связь между кесаревым сечением и детским ожирением не подтвердилась
Шведские медики провели исследование, которое опровергло возможную связь детского ожирения со способом рождения.
Происшествия
Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании
Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность на Дальнем Востоке
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Недвижимость
В России за год подорожало вторичное жильё
Лидером по росту цен в Сибири стали Новокузнецк и Братск: жильё в этих городах подорожало за год на 14% (квадратный метр сейчас в среднем стоит 42,6 тысяч рублей).
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Происшествия
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Происшествия
СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии
Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Политика
Акция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита
Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате».
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Политика
В конгрессе рассказали, когда проголосуют по обвинениям против Трампа
Глава комитета палаты представителей конгресса США по судебным делам Джерри Надлер рассказал, когда будут голосовать по обвинениям против президента страны Дональда Трампа.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.