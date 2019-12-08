Политика

РБКРБКГенсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что в Североатлантическом альянсе не составляют списки противников. «Мы не рассматриваем Россию как нашего врага», - заявил он.
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Генсек НАТО: Альянс не считает Россию врагом

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Столтенберг: страны НАТО не считают Россию своим противником

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Генсек НАТО заявил, что альянс не считает Россию врагом

Коммерсантъ20:40

Генсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса

РБК20:29

В НАТО невраждебно высказались о России

Lenta.ru19:03

Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником

Комсомольская правда20:55

Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

ТАСС13:15
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Связь между кесаревым сечением и детским ожирением не подтвердилась

Шведские медики провели исследование, которое опровергло возможную связь детского ожирения со способом рождения.
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Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании

Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
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Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
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Акция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита

Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате».
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Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
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МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
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