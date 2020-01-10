Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления США, Великобритании, а также Канады о том, что Boeing 737-800 мог упасть в Иране после попадания ракеты. По его словам, такая версия не исключается.

Генсек НАТО отреагировал на версию о попадании в Boeing ракеты в Иране

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