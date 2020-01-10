Политика
Московский КомсомолецГенсек НАТО отреагировал на версию о попадании в Boeing ракеты в Иране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления США, Великобритании, а также Канады о том, что Boeing 737-800 мог упасть в Иране после попадания ракеты. По его словам, такая версия не исключается.
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Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ, сообщает газета «Известия».
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Армия и оружие
Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году
Партия из 50 новых пистолетных комплексов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Космос
Космический зонд «Люси» сможет изучить спутник астероида Эврибат
Обнаружение спутника астероида вызвало изменение плана исследований зонда «Люси», сообщает 9 января пресс-служба американского Юго-Западного исследовательского института (SwRI).
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Авто
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался крупнее конкурентов
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Политика
В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев
Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
Политика
В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах
Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Общество
В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Игры
Создатели Boundary показали, как меняет их игру трассировка лучей
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.