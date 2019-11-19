Политика
РИА НовостиГенсек НАТО поприветствовал передачу Россией кораблей Украине
НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, задержанных за нарушение границы, это поможет минскому процессу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Происшествия
Уволился директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба
Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу в колледже. Погибли два человека, в том числе нападавший, трое получили ранения.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Шоу-бизнес
Решетова случайно показала лицо их общего с Тимати сына
Возлюбленная российского рэпера Тимати Анастасия Решетова ненароком продемонстрировала фотографию их общего с артистом сина Ратмира, который родился в октябре этого года, пишет vm.ru.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
Космос
Украина планирует построить город на Луне
В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Общество
Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова
47-летний Уткин задался вопросом относительно того, что именно регулирует запрет на многоженство.
Происшествия
Финские пограничники перекрыли канал нелегальной миграции из России
Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в деле об организации канала нелегальной миграции из России в Европейский союз фигурируют три человека, которые постоянно проживают на финской территории.
Экономика
Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%
«Промышленное производство за октябрь выросло на 2,6% по сравнению с октябрем 2018 года и на 5,5% по сравнению с сентябрем 2019 года», — говорится в сообщении.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Армия и оружие
Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России
Два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk 19 ноября провели разведку границ России в районе Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.