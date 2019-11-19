НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, задержанных за нарушение границы, это поможет минскому процессу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.

Шоу-бизнес Решетова случайно показала лицо их общего с Тимати сына Возлюбленная российского рэпера Тимати Анастасия Решетова ненароком продемонстрировала фотографию их общего с артистом сина Ратмира, который родился в октябре этого года, пишет vm.ru.

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Здоровье Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.

Космос Украина планирует построить город на Луне В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.

Общество В Турции достроен конкурент «Турецкого потока» Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.

Армия и оружие Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

Происшествия Финские пограничники перекрыли канал нелегальной миграции из России Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в деле об организации канала нелегальной миграции из России в Европейский союз фигурируют три человека, которые постоянно проживают на финской территории.

Экономика Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6% «Промышленное производство за октябрь выросло на 2,6% по сравнению с октябрем 2018 года и на 5,5% по сравнению с сентябрем 2019 года», — говорится в сообщении.