Газета.RuГенсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»В свою очередь официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила в комментарии РИА "Новости", что каждая страна может тренировать свои вооруженные силы - но с условиями.Газета.Ru«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения»,цитируют СМИ слова генсека альянса.Военное делоСовместные военные учения Москвы и Минска «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября в Белоруссии.Lenta.ruВ основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.Взгляд.руЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГазета.RuRuBaltic.RuВоенное делоИнфо24Life.ruЦентральная Служба НовостейИзвестияНародные новостиREGNUMОбщественная служба новостейИА Красная ВеснаВосток-МедиаНовостной фронтСлово и ДелоЦарьградИнфоСМИРусская ПланетаВоенное обозрениеПодробнее о событииГенсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»Газета.Ruвчера в 13:21Генсек НАТО призвал Россию раскрыть подробности учений «Запад-2021»ТАССвчера в 08:18В НАТО призвали Россию вести себя предсказуемо в ходе учений «Запад-2021»Известиявчера в 11:02Столтенберг заявил, что Россия должна вести себя предсказуемо в ходе военных ученийLenta.ruвчера в 09:09В НАТО потребовали от России предоставить данные по военным учениям «Запад-2021»Военное обозрениевчера в 09:00В НАТО попросили от России больше данных о военных ученияхКомсомольская правдавчера в 10:05Представитель НАТО Лунгеску: альянс будет внимательно следить за учениями «Запад-2021»РИА Новостивчера в 09:18Показать ещёОценить1,4KПоделиться