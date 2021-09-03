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Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»

В свою очередь официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила в комментарии РИА "Новости", что каждая страна может тренировать свои вооруженные силы - но с условиями.
Газета.Ru
«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения»,цитируют СМИ слова генсека альянса.
Военное дело
Совместные военные учения Москвы и Минска «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября в Белоруссии.
Lenta.ru
В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»
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