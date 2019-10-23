Армия и оружие
REGNUMГенсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от границы Турции. 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Футбол
«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»
Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
Нева Спорт вчера в 08:30
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
РИА Новости 21 октября в 10:59
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Нева Спорт вчера в 14:16
Гаджеты
«Связной» запустил «ностальгический Trade-in»
«Связной» объявил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10.
CNews 09:04
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество
Появились первые фото плацкартного вагона с душем
Sochi.com 05:21
Технологии
Google заявила о достижении «квантового превосходства»
Американская корпорация Google сообщила о прорыве в квантовых вычислениях, достигнув так называемого квантового превосходства, передает AFP.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Общество
США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»
Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.
Ведомости 10:32
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Происшествия
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Трёхлетняя девочка одна каталась на автобусе по Калининграду
Полицейские Калининграда вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая без сопровождения взрослых каталась по городу в автобусе.
News.ru 10:54
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Футбол
Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24